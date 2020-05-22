Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşlük Mahallesi’nde 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan sahile iddiaya göre bölgedeki bir arazi sahibi tarafından taşlar dökülerek beton atılmak maksadıyla kalıplar çakıldı. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri Bodrum Belediyesi ekiplerine haber verdi. Sahile gelerek inceleme yapan zabıta ekipleri yapıyı mühürledi. Mühürlendiği halde duvar örülmeye devam edilmesi ise bu kadarına da pes dedirtti.