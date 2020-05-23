Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkili oldu. Yağmur sonrası ise bazı bölgelerde dolu sürprizi yaşandı. 81 ilin tamamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar ise Esenyurt’ta etkili olan dolu yağışı sırasında binaların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi.
İstanbul’da dolu sürprizi
23.05.2020 - 14:03 | Son Güncelleme: 23.05.2020 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da etkili olan yağmur sonrası bazı bölgelerde dolu yağdı.
Etiketler : İstanbul,dolu,
706244 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706244.aspx
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