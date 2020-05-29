Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan itibaren cemaatle namaz kılınmıyordu. Normalleşme adımları kapsamındaki tedbirler çerçevesinde vatandaşlar cuma namazı için aylar sonra sosyal mesafeli saf tuttu. Kent genelinde bazı cami ve avlularında, okul bahçeleri, parklar, kent meydanları gibi açık alanlarda sosyal mesafeye dikkat edilerek cuma namazı eda edildi. Evlerinde abdest alan, maske takan ve seccadesini getiren vatandaşlar, Van Gölü kıyısındaki 15 Temmuz Şehitler Parkı'na akın etti.

Burada alınan önlemler çerçevesinde sosyal mesafeli saflara geçen vatandaşlar, aradan geçen zamandan sonra huşuyla cuma namazı kılmanın sevincini yaşadı. Duygu dolu anların yaşandığı cuma namazının ardından koronavirüs salgının bitmesi için hep birlikte dualar edildi.

Tuşba Belediyesinden maske ve seccade desteği

15 Temmuz Şehitler Parkı'na cuma namazı için gelen vatandaşların, polis ekipleri tarafından tek tek ateşleri ölçüldü. Parka hazırlıksız gelen bazı vatandaşlara da Tuşba Belediyesi görevlileri tarafından maske ve seccade verildi. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın da katıldığı cuma namazı öncesi tüm vatandaşlara dezenfektan tutuldu.