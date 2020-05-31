Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi edinilen ikamette yapılan aramada 1 kilo 60,59 gram sentetik kannabinoid maddesi, 32 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 540 TL para ele geçirildi. İkamette bulunan ve konu ile ilgisi olduğu tespit edilen toplamda 5 şahıs yakalandı. 2 şahıs uyuşturucu madde kullanmak suçundan yapılan işlemlerinin ardından emniyetten salıverildi. 3 şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi.

İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde ise durumundan şüphelenilen bir araç durduran ekipler, yapılan aramada bin 512 adet sentetik ecza hap elde etti. Araç içerisinde bulunan 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi.