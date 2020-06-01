Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir'in Han ilçesinde yaşandı. Öğle saatlerinde, ilçede yaşayan D.T. isimli şahıs dinlenmek için otomobiliyle bir sulama sulama göleti kenarına gitti. Bir süre sonra el freni çekilmeyen araç hareket ederek suya girdi.



Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen arama ve kurtarma ekipleri, oto kurtarıcı yardımıyla suya gömülen aracı çıkardı.