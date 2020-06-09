Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un tarihî mezarlık ve hazirelerindeki içler acısı hâl görenleri üzüyor. Mimar Sinan eserlerinden olan Şehzadebaşı Camii’ndeki durum da pes dedirtiyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın vefat eden oğlu Mehmed adına 1548 yılında yaptırdığı caminin haziresi, harabeyi andırıyor. Mabedin kıble duvarı tarafındaki kısımda yer alan yüzlerce yıllık mezar taşlarının bazılarının kırıldığı, bir kısmının ise yol döşemesi gibi yere konulduğu görülüyor. Caminin haziresinde büyük kısmı hanedan ve rical mensuplarına ait çok sayıda mezar bulunduğu biliniyor. Vatandaşlar, Vakfılar Genel Müdürlüğü yetkililerinden tarihî hazirenin eski hâline döndürülmesini bekliyor.

MEZARLIKLARDAKİ PROBLEM ÇOK ESKİ

İstanbul’daki tarihî mezarlıkların problemleri 90 sene önce başladı. 1580 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 160. maddesi ile vakıf mezarlıkları belediyelere devredildi, sonrasında ise birçok Müslüman mezarlığı daraltıldı veya ortadan kaldırıldı. Son yıllarda da define arayan kişilerin Eyüpsultan Mezarlığı başta olmak üzere İstanbul’un birçok tarihî kabristanındaki mezar taşlarına zarar verdiği ortaya çıktı. Bazı kıymetli mezar taşlarının ise çalınarak, Batılı koleksiyonculara satıldığı iddia edildi.