Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Eyyübiye'de kırsal Alpalı Mahallesi ile 2 bina, Haliliye'de 3, Karaköprü'de 4, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde birer binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 1 mahalle ve 6 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.