Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk işçilerin ‘sıla’ yolculukları başladı. ‘Vatan’ hasreti ile valizlerini hazırlayan ve kontak çeviren gurbetçiler, Kapıkule’ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Geçtikleri ülkeler ve sınır kapılarında Covid 19 pandemisi ile ilgili neredeyse hiçbir işlemle karşılaşmadıklarını söyleyen Türk işçiler, Türkiye’ye giriş yaparken Kapıkule’de alınan tedbirlerin özel ve doğru uygulamalar olduğunu belirtiyor.

Günlük yaklaşık 400-500 araç sayısı ile şu an Kapıkule sezonun en sakin günlerini yaşasa da Temmuz 2020 itibariyle, bu sayıların rekor seviyelere yükselmesi bekleniyor.

Tüm sınır kapıları sezona hazır

Gümrük yetkilileri, Covid 19 pandemisi ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti’nin aldığı tüm tedbirlerin Kapıkule’de en üst seviyede ve titizlikle uygulandığını belirterek, sezona her manada hazır olduklarını belirtti. Tam kapasite ve 7/24 esası ile mesailerinin devam ettiğini dile getiren yetkililer, olası bir yoğun gelişe Kapıkule başta olmak üzere diğer tüm sınır kapılarında da hazır olduklarını dile getirdi.