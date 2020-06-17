Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü aldı. Köyde evleri yıkılan Meryem (60) ve Hasan Alavir (85) çifti, gözyaşları içindeki fotoğraflarıyla depremin simgesi oldu. Biraz araştırıldığında, pansiyona yerleştirilen yaşlı çiftin yürek yakan bir hikâyesinin olduğu ortaya çıktı. Alavir çiftinin, tekerlekli sandalye ile hayatını sürdürüp 5 sene önce 24 yaşında hayatını kaybeden kızları Sebahat için yıkılan evlerinin bahçesinde yaptırdığı kulübede kabrinin bulunduğu öğrenildi. Yaşlı çiftin acıları, evlerinin yanı sıra kızlarının kabrinin bulunduğu yerin de yıkılmasıyla katlandı. Çay içtikten sonra uzandığı esnada deprem olduğunu söyleyen Meryem Alavir “Duvarların hepsi üstüme çöktü. Dışarı çıkarak odunluğa gidip oturduk. Ağlamaktan başım ağrıdı. Evim ne hâle geldi. 24 yıl engelli kızıma baktım. Onun aylığı ile bu duvarları, pencereleri yaptım ama deprem ne hâle getirdi” diye konuştu.