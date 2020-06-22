Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Erkilet Havaalanına inen uçakta 45 dakika kadar beklediklerini ileri süren yolcular, bagajlarını almak istediklerinde de yaklaşık bir saat beklemek zorunda olduklarını söyledi. Yolcular, dakikalar ilerledikçe, diğer yolcuların da gelmesi ile birlikte sosyal mesafenin en aza indiği bölümde beklemek zorunda kaldı.

Bagaj sırası bekleyen yolcular, yaklaşık bir buçuk saat sonra bavullarını alarak havaalanından ayrıldı.