Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, Covid-19 vakalarında görülen artış dolayısıyla Araklı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçeye bağlı Taşönü Mahallesi'nin tamamında; Çaykara ilçesinin Işıklı Mahallesi Değirmen Sokak No: 38 Sultan Murat Apartmanı ile Şahinkaya Mahallesi Gülveren Sokak Küme Evleri No: 21-22-23-24-25 ve 28 adresli 6 hanede karantina uygulamasına gidildiği belirtildi. Yine Of ilçesinde Keler Mahallesi Sağlık Evi mevkisindeki 9-10-13 ve 17 adresli 4 hanede de karantina uygulandığı bildirildi.