İçişleri Bakanlığı "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler", Kültür ve Turizm Bakanlığı da “Kültür ve Sanat Te-sislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci" konulu genelge hazırladı. 81 şehir valiliğine yollanan genelgelerde düğün ve sinema, tiyatro ve konserlerde alınması gereken koronavirüs tedbirleri belirtildi.  İşte o kararlar:
∂ Düğünler, mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.
∂ Düğün mekânının misafir kapasitesi, mesafe planına göre belirlenecek.
∂ Misafirlerin girişlerde mutlaka ateşleri ölçülecek.
∂ Her masada yeterli sayıda, en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.
∂ Mekânlarda maske çıkarılmayacak. Maskesiz misafirlere, girişte maske dağıtılacak.
∂ Masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olacak. 
∂ Takı merasimi, toplu fotoğraf çekimi, oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak. Sadece gelin ile damat dans edebilecek.
∂ Konser alanı, sinema ve tiyatro salonlarına girişte de ateş ölçümü yapılacak, maskesiz kimse alınmayacak. Seyircilerin arasında birer koltuk boşluk bırakılacak.
∂ Salon kapasitesi yüzde 60’ı aşmayacak.
∂  Sanatçılar da bütün kurallara riayet edecek.