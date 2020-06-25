İçişleri Bakanlığı "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler", Kültür ve Turizm Bakanlığı da “Kültür ve Sanat Te-sislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci" konulu genelge hazırladı. 81 şehir valiliğine yollanan genelgelerde düğün ve sinema, tiyatro ve konserlerde alınması gereken koronavirüs tedbirleri belirtildi. İşte o kararlar:
∂ Düğünler, mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.
∂ Düğün mekânının misafir kapasitesi, mesafe planına göre belirlenecek.
∂ Misafirlerin girişlerde mutlaka ateşleri ölçülecek.
∂ Her masada yeterli sayıda, en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.
∂ Mekânlarda maske çıkarılmayacak. Maskesiz misafirlere, girişte maske dağıtılacak.
∂ Masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olacak.
∂ Takı merasimi, toplu fotoğraf çekimi, oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak. Sadece gelin ile damat dans edebilecek.
∂ Konser alanı, sinema ve tiyatro salonlarına girişte de ateş ölçümü yapılacak, maskesiz kimse alınmayacak. Seyircilerin arasında birer koltuk boşluk bırakılacak.
∂ Salon kapasitesi yüzde 60’ı aşmayacak.
∂ Sanatçılar da bütün kurallara riayet edecek.
Halay çekmek yasak
Düğünler mümkün mertebe açık havada yapılacak. Takı töreni ve toplu fotoğraf çekimi olmayacak. Damat ile gelinden başka kimse oynayamayacak.
İçişleri Bakanlığı "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler", Kültür ve Turizm Bakanlığı da “Kültür ve Sanat Te-sislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci" konulu genelge hazırladı. 81 şehir valiliğine yollanan genelgelerde düğün ve sinema, tiyatro ve konserlerde alınması gereken koronavirüs tedbirleri belirtildi. İşte o kararlar:
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