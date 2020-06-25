Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler", Kültür ve Turizm Bakanlığı da “Kültür ve Sanat Te-sislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci" konulu genelge hazırladı. 81 şehir valiliğine yollanan genelgelerde düğün ve sinema, tiyatro ve konserlerde alınması gereken koronavirüs tedbirleri belirtildi. İşte o kararlar:

∂ Düğünler, mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.

∂ Düğün mekânının misafir kapasitesi, mesafe planına göre belirlenecek.

∂ Misafirlerin girişlerde mutlaka ateşleri ölçülecek.

∂ Her masada yeterli sayıda, en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.

∂ Mekânlarda maske çıkarılmayacak. Maskesiz misafirlere, girişte maske dağıtılacak.

∂ Masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olacak.

∂ Takı merasimi, toplu fotoğraf çekimi, oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak. Sadece gelin ile damat dans edebilecek.

∂ Konser alanı, sinema ve tiyatro salonlarına girişte de ateş ölçümü yapılacak, maskesiz kimse alınmayacak. Seyircilerin arasında birer koltuk boşluk bırakılacak.

∂ Salon kapasitesi yüzde 60’ı aşmayacak.

∂ Sanatçılar da bütün kurallara riayet edecek.