Kaza, Konya’nın Yunak ilçesi Ankara Karayolu üzeri Birimler Dörtyol Mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır kavşakta çarpıştı. Kazada, minibüs hurdaya dönerken, tır devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybederken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Konya’da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü
26.06.2020 - 15:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : konya,
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