Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi, saat 10.21’de 5,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin yaklaşık 9,29 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve çevre illeri de sarsan deprem, Bursa ve İstanbul’da da hissedildi. Deprem, bölgede büyük paniğe yol açtı, insanlar kendilerini korkuyla sokaklara attı. Depremin ardından jandarma, 112 Acil Servis, Kızılay ve AFAD ekipleri de bölgeye geldi. Soma ilçesinde de 5 katlı bir binanın çatısından düşen parçalar, park hâlindeki 3 araçta büyük hasara yol açtı. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz “Kumkuyucak Mahallesi’nde depremden kaynaklı orta ve ağır hasarlı bina yok gibi duruyor. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz hasar tespitlerine başladı. Çok az sayıda evimizde hafif hasar var. Diğer ilçelerimizdeki ihbarlar da buradaki gibi hafif hasarlı binalarla ilgili. Sadece Akhisar’ın Sazoba Mahallesi’nde daha önceki depremden hasar görüp boşaltılan bir evin çatısının çöktüğü şeklinde bir bilgi var. Bu depremin ilimizde hayatı olumsuz etkileyecek herhangi bir sonucu olmamıştır. Herhangi bir can kaybımız yok. Önemli bir yaralımız yok” diye konuştu. Manisa’daki deprem, ülkenin en doğusunda, Van’ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde depremden bir gün sonra gerçekleşti. Ülkenin doğusuyla batısının şiddetle sarsılması, insanlarda daha büyük depremlerle ilgili endişelere yol açtı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde de 22 Ocak akşamı 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

BU DEFA ÇOK KÖTÜ SALLADI

Depremin merkez üssü olan Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi’nde deprem dehşeti, mahalle bakkalına ait güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Depremle birlikte raflardaki ürünler yere düştü. İşletme sahibi Koray Yalçın, yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı: İçeride duruyordum. Çok kötü salladı. Herkese çok geçmiş olsun. Dükkânda yıkılan ilaçlarım, yere düşen kolilerim oldu. Gürültüyle birlikte geldiği için insanları çok korkuttu. Daha önce de böyle bir deprem yaşamıştık. Geçenki deprem de korkutucuydu ama bu seferki daha kötüydü.