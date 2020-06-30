Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Bozdoğan'da elektrik dükkanı işleten Tolga Çilenger iş yerinde bir anda rahatsızlandı. Çilenger'in komşularının ihbarı üzerine iş yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çilenger'i hastaneye kaldırdı. Çilenger doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çilenger'in ölüm haberi yakınlarını ve tüm sevenlerini yasa boğdu.