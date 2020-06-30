Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksekova’nın Eski Kışla Mahallesi’nde yaşayan Hazım Bartın adlı genç, hurdacıdan aldığı buzdolabını kuluçka makinesine çevirerek civciv üretimine başladı. Korona virüsten önce bir lokantada çalışan Bartın, salgının başlamasıyla işinden ayrılarak yıllardır hayalini kurduğu çiftlik için evinin bodrum katında ilk adımı attı. Yaptırdığı kuluçka makinesinde ayda 324 civciv üreten Bartın, “Yaşanan bu pandemi yüzünden çalıştığım işten ayrıldım. Ayaklarım üzerinde durmak zorundaydım. Geleceğim için bir iş kurmak zorundaydım. Çocukluktan beri çiftlik hayalim vardı. İmkânlarım olmadığı için hurdacıdan aldığım bu eski buzdolabını kuluçka makinesine çevirerek ilk adımını atmış bulunmaktayım. Özellikle bu buzdolabını ve etrafta bile topladığım malzemelerle profesyonel bir makineye dönüştürdüm. Bu makine ayda 324 civciv çıkartıyor. Bu yaptığım kuluçka makinesinden her profesyonel makine gibi yüzde 90 çıkım alıyorum. Bu yaptığım makine; kendi dönen, dijital ve ısıtan bir kuluçka makinesidir. Maddi imkânsızlıktan dolayı bende evimin bodrum katında bu işleri yapmaya başladım. İnşallah destek gelirse bu işi daha da büyüteceğim ve çiftlik hayalim gerçekleşmiş olacak. Bu konuda gerçekten yetkililerden destek bekliyorum, çünkü destek gelirse Yüksekova için büyük faydam olacak ve çok güzel işler başaracağım” dedi.