Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili kent merkezinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalar kapsamında otomobilin aynaları içerisine gizlenmiş 3 paket halinde toplam 30 gram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken E.G.ve M.A., isimli iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Otomobil aynalarından uyuşturucu çıktı
30.06.2020 - 10:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da, polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilin aynaları içerisinden eroin maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili kent merkezinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalar kapsamında otomobilin aynaları içerisine gizlenmiş 3 paket halinde toplam 30 gram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken E.G.ve M.A., isimli iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : otomobil aynası,uyuşturucu,
714614 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714614.aspx
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