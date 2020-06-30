Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili kent merkezinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalar kapsamında otomobilin aynaları içerisine gizlenmiş 3 paket halinde toplam 30 gram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken E.G.ve M.A., isimli iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.