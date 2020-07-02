Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde örgütün sivil yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 18 kişiyi belirledi. Aralarında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu 18 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.