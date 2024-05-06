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Brezilya'da son yıllarda yaşanan en büyük sel felaketinde bilanço artıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Euronews
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Dünya Haberleri  / Euronews

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükselirken, kaybolanların sayısının 105 olduğu bildirildi.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan ve sele yol açan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükselirken, 115 binden fazla kişi de yerinden oldu. 

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI LULA AFET BÖLGESİNDE

Kurtarma ve yeniden inşa çalışmalarını görüşmek üzere kabinede yer alan birçok bakanla birlikte felaket bölgesini ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, düzenlediği basın toplantısında, çöken yolların ve binalarının yeniden inşa edileceğini dile getirdi.

"BU BİR SAVAŞ SENARYOSU"

Lula, "Bürokrasi önümüzde duramayacak ve bu eyaletin güzelliğini yeniden kazandırma çalışmalarımıza engel olamayacak." diye konuştu.  Eyalet Valisi Eduardo Leite de ise, "Bu bir savaş senaryosu ve savaş sonrası tedbirlere ihtiyaç duyulacak." sözleriyle kentin durumunu savaş alanına benzetti. 

Brezilya'da son yıllarda yaşanan en büyük sel felaketinde bilanço artıyor - 1. Resim

Tekneler, jet skiler ve hatta yüzen gönüllüler devam eden kurtarma çalışmalarına yardımcı oluyor. Eyaletin başkenti Porto Alegre'de yaşayan Fabiano Saldanha, cuma gününden bu yana üç arkadaşıyla yaklaşık 50 kişiyi sel sularından kurtardıkları ve bunun için jet ski kullandıklarını söyledi. Saldanha, "Bir sokağa girdiğimizde duyduğumuz tek şey yardım çığlıkları" ifadelerini kullandı.

"CAN KAYBI ARTABİLİR"

Eyalet sivil savunma yetkilileri, can kayıplarının öngörülenin üzerinde artış gösterebileceği değerlendirmesinde bulunuyor. Seller birçok şehirde yolları ve köprüleri tahrip etti. Yağmurlar ayrıca toprak kaymalarını ve küçük bir hidroelektrik santralindeki bir barajın kısmen çökmesini tetikledi.

Brezilya'da son yıllarda yaşanan en büyük sel felaketinde bilanço artıyor - 2. Resim

Ulusal jeoloji servisine göre, Porto Alegre'de Guaiba Gölü, kayıtlardaki en yüksek su seviyesine ulaştı.  Uluslararası Porto Alegre Havalimanı cuma gününden bu yana tüm uçuşları askıya aldı. Papa Francis, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı haftalık konuşmasında, Rio Grande do Sul halkı için dua ettiğini söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Euronews
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