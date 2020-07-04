Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olayla ilgili ise şu ana kadar altı kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden biri olan ve yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, olay gecesini anlattı. Akbaş “Amcamın oğlu Servet Akbaş beni arayarak ‘Akşama yolcu var, sen de gel’ dedi. Yolcuların göçmen olduklarını, adadan tekneye aldığımız sırada anladım. Tahminen 50-60 civarında kişi bindi. İki katlı teknenin içi ve dışı tamamen dolu olarak, ışıkları yakmadan ilerledik. Bitlis'e yaklaştığımızda dalga başladı. Servet tekneyi döndürmeye çalıştığı sırada bir anda dalganın etkisiyle sol tarafa yattı ve herkes suyun altında kaldı. Bazı göçmenlerin suyun üstüne çıktığını gördüm. Yüzerek Servet'le yan yana geldik. Sabah 04.00'e kadar su üstünde kalmaya çalıştık. Bu sırada Servet yorgun düştü, batmaması için sürekli ona yardım ediyordum. Ancak öldüğünü anlayınca Çarpanak adasına yüzdüm. Sabah piknik için gelenlere seslenerek yardım istedim. Birinden telefonunu alarak ailemi aradım. Ailemi beklerken jandarma ekipleri ve mahalle muhtarı gelip beni aldı” dedi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Medeni Akbaş ve iki kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. İki şüphelinin ise işlemleri sürüyor.