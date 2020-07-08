Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Demir’e ait ahırdan henüz bilinmeyen bir şekilde 4 büyükbaş hayvan kayboldu. Bunun üzerine Demir, durumu polis bildirdi. Olayla ilgili soruşturma ve arama çalışmaları başlatılırken, ilçe sakinlerinden biri Demir’e ait ahırın 2 kilometre uzaklığında bulunan halı sahanın kullanılmayan soyunma odasında pis kokular geldiğini görünce durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Ekipler olay yerine gidip, kilitli olan soyunma odasını açtığında kayıp hayvanlarla karşılaştı. Hayvanlardan birinin telef olduğu, diğerlerinin de bitkin olduğu görülmesi üzerine veteriner müdahale etti.Bulunan 4 büyükbaş hayvandan 3’ü Demir’e teslim edildi.



Öteyandan olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma yapıldığı öğrenildi.