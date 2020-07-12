Edinilen bilgiye göre, Marmaris Çamlıköyü, Taşbükü mevkii’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri kısa sürede havadan ve karadan yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede müdahale edilen yangın ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.
Marmaris'teki orman yangını büyümeden söndürüldü
12.07.2020 - 14:12 | Son Güncelleme: 12.07.2020 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alandaki yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Muğla,Marmaris,orman yangını,
717485 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717485.aspx
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