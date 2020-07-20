Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Kasap “Tarım alanında çok fazla pestisit kullanılıyor. Bu tarım ilaçları sinekleri yok ediyor. Ancak uğur böcekleri de bu ilaçlardan etkileniyor. Oysa bu böcekler bereketin sembolü. Çünkü doğada zararlı olan böcekleri yiyorlar. İkinci bir sebep de popülasyonları çok fazla arttı ve yiyecek bulmakta sıkıntı çekiyorlar” dedi. Vatandaşlardan Burak Çiftçi de “20 yıldır buradayım ve ilk defa böyle bir şey gördüm. Çok üzüldüm” diye konuştu. Utku Yaşar Cüce İHA
Uğur böcekleri topluca ölüyor
20.07.2020 - 07:04 | Son Güncelleme: 20.07.2020 - 07:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin turizm bölgelerinden biri olan Gökçeada, dünyanın ilk ve tek sakin adası (Cittaslow) olarak biliniyor. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen adada son günlerde toplu uğur böceği ölümleri yaşanıyor.
Etiketler : gökçeada,uğur böceği,
719300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719300.aspx
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