Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Kasap “Tarım alanında çok fazla pestisit kullanılıyor. Bu tarım ilaçları sinekleri yok ediyor. Ancak uğur böcekleri de bu ilaçlardan etkileniyor. Oysa bu böcekler bereketin sembolü. Çünkü doğada zararlı olan böcekleri yiyorlar. İkinci bir sebep de popülasyonları çok fazla arttı ve yiyecek bulmakta sıkıntı çekiyorlar” dedi. Vatandaşlardan Burak Çiftçi de “20 yıldır buradayım ve ilk defa böyle bir şey gördüm. Çok üzüldüm” diye konuştu. Utku Yaşar Cüce İHA