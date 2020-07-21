Yangın, Çorum'un Oğuzlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde çıkan yangında alevler içinde kaldığı iddia edilen 93 yaşındaki Keziban H. ağır yaralandı. Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak İlk müdahalesi yapılan yaşlı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi. Yaşlı kadın Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.
Ev yangınında 93 yaşındaki kadın ağır yaralandı
21.07.2020 - 20:51 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum'da bir evde çıkan yangından ağır yaralı olarak kurtarılan 93 yaşındaki kadın Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler : Çorum,
719727 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719727.aspx
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