Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Çorum'un Oğuzlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde çıkan yangında alevler içinde kaldığı iddia edilen 93 yaşındaki Keziban H. ağır yaralandı. Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak İlk müdahalesi yapılan yaşlı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi. Yaşlı kadın Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.