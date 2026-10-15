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Yaşam

720 gramlık Bahar'ın kalp ısıtan hikâyesi! 104 gün hastanede yattı, şimdi kilosu 5’i aştı

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Samsun’da 720 gram doğan Bahar bebek, annesinin sevgisi ve doktorlarının ilgisi ile hayata yeniden tutundu. 100 günden fazla hastanede tedavi gören bebeğin kilosunun şimdi 5 kilo 775 grama ulaştığını belirten anne Kader Uçar “Bebeklerini bekleyen aileler umutlarını kaybetmesin. Bahar 600 grama kadar düştü. Bebeklerinin yanına gülerek, pozitif bir şekilde gelsinler. Onlar hissediyor” diye konuştu.

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Samsun’da Yasin (33) ve Kader (28) çiftinin ikinci çocukları Bahar Uçar, gebeliğin 24. haftasında dünyaya geldi. 720 gram ağırlığında doğan Bahar bebek, Samsun Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Zaman zaman 600 grama kadar düşen Bahar bebek, hayata tutunmayı başardı.

720 gramlık Bahar'ın kalp ısıtan hikâyesi! 104 gün hastanede yattı, şimdi kilosu 5’i aştı
Başlık Resmi720 gramlık Bahar'ın kalp ısıtan hikâyesi! 104 gün hastanede yattı, şimdi kilosu 5’i aştı

ŞİMDİ 5 KİLOYU AŞTI

104 günün sonunda taburcu edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, şu anda 5 kilo 775 gram ağırlığında olduğu öğrenildi.

720 gramlık Bahar'ın kalp ısıtan hikâyesi! 104 gün hastanede yattı, şimdi kilosu 5’i aştı
Başlık Resmi720 gramlık Bahar'ın kalp ısıtan hikâyesi! 104 gün hastanede yattı, şimdi kilosu 5’i aştı

720 GRAM DOĞDU

Sürecin sabır gerektiren bir süreç olduğunu belirten anne Kader Uçar, hislerini şöyle anlattı:

Önce Allah'a teslim oluyoruz. Sonra burada doktor ve hemşirelerimize emanet ediyoruz. Diğer bebeklerini bekleyen aileler umutlarını kaybetmesinler. Bahar çok küçük, 720 gram doğdu. Sonrasında 600 grama kadar düştü. Bebeklerinin yanına gülerek, pozitif bir şekilde gelsinler. Onlar hissediyor. O şekilde gelsinler ve süreç daha güzel devam etsin.

720 gramlık Bahar'ın kalp ısıtan hikâyesi! 104 gün hastanede yattı, şimdi kilosu 5’i aştı
Başlık Resmi720 gramlık Bahar'ın kalp ısıtan hikâyesi! 104 gün hastanede yattı, şimdi kilosu 5’i aştı

“100 GÜNÜ AŞKIN SÜRE HASTANEDE YATTI”

Bahar bebekle ilgili bilgi veren Uzm. Dr. Ferhan İren ise “Çok uzun ve zorlu süreçler geçirdi. Yaklaşık 100 günü aşkın süre hastanede yattı. Annesi çok pozitifti, kızına çok destek oldu. Çok şükür ki 104 günün sonunda onu taburcu edebildik. Herhangi bir ciddi kafa içi kanaması veya sorun yaşamadan, çok şükür ki zamanında taburcu oldu” dedi.

720 gramlık Bahar'ın kalp ısıtan hikâyesi! 104 gün hastanede yattı, şimdi kilosu 5’i aştı
Başlık Resmi720 gramlık Bahar'ın kalp ısıtan hikâyesi! 104 gün hastanede yattı, şimdi kilosu 5’i aştı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Samsun
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