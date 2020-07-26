Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son raporlara göre Kars, Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın ise 27 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Uyarıların 27 Temmuz saat 18:00'e kadar geçerli olduğu kaydedildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın 27 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

HAFTALIK HAVA DURUMU (27 TEMMUZ - 2 AĞUSTOS 2020)

Ülke genelinde artan hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.