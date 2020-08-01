Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bıçakla yaralanan 1'i ağır 3 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi Gesi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak kullanılan kavgada 3 bıçaklanarak yaralandı. İsmi öğrenilemeyen yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.