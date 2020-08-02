Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Yangının büyümesi ile birlikte 20 küçükbaş telef olurken, alevlerin ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Yangına 2 itfaiye aracı müdahale ederken, takviye ekiplerin olay yerine ulaşmak üzere olduğu öğrenildi.
Bursa’da çiftlikte çıkan yangın ormana sıçradı: 20 küçükbaş telef oldu
02.08.2020 - 15:21 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da bir çiftlikte çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına müdahale edilirken, 20 küçükbaş telef oldu. Çiftlikte yün üretildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,
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