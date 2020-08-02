Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Yangının büyümesi ile birlikte 20 küçükbaş telef olurken, alevlerin ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Yangına 2 itfaiye aracı müdahale ederken, takviye ekiplerin olay yerine ulaşmak üzere olduğu öğrenildi.