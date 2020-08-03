Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Atmalıkaşanlı Mahallesi, Kırık mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, M.D. (9) hayvan otlattıkları sırada babasının tüfeğiyle oynamaya başladı. Elindeki tüfeğin bir anda ateş alması sonucu kurşun 4 yaşındaki kız kardeşi D.C.D.’nin başına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaşındaki çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan D.C.D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.