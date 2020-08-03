Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar köyü Göllerbaşı Bölgesinde meydana gelen trafik kazasında şoför Mustafa Nasıroğlu yaralanırken araçta bulunan Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli ücretli öğretmenler Evin Yazgan, Çimen Özçük, milli eğitimde memurlar Aysun Er, Semra Varol, vergi dairesi memur Meryem Renda ile Savaş Bayram isimli vatandaş hayatını kaybetti. Hakkari Devlet Hastanesi morgunda otopsileri yapılan cenazeler defnedilmek üzere Yüksekova ilçesine gönderildi. İlçenin Orman Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuggeneral Nuri Öztürk, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, ölenlerin yakınları, STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 3 kişi Orman Mahalle mezarlığına, 1 kişi Adaklı köyü mezarlığına, 1 kişi Onbaşılar köyü mezarlığına ve 1 kişi Akalın mezarlığına defnedilecek.