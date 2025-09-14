Hebüllü'de dayanışmanın gücü! İmeceyle gölet de yaptılar orman da

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Hebüllü Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, imece kültürünü yaşatarak örnek bir projeye imza attı.

Mahalle halkı, 2019 yılında dinlenme ve sosyal amaçlı bir gölet yapma fikrinde birleşerek kolları sıvadı. Belediye ekipmanlarının desteğiyle yürütülen çalışmalara mahalle sakinleri de gönüllü olarak katıldı ve bölgeye yapay bir gölet kazandırıldı.

SÖKÜLECEK AĞAÇLARI MAHALLEYE TAŞIYIP DİKTİLER

Göletin çevresi sosyal alanlarla donatıldı, kamelyalar yapılarak vatandaşların dinlenip keyifli vakit geçirebileceği bir ortam oluşturuldu. Bu girişim sadece bununla sınırlı kalmadı. Ordu’da fındık bahçesi kurmak amacıyla sökülmesi planlanan 1.700 çam ağacı, Hebüllü sakinlerinin girişimiyle yeni bir hayat buldu.

Mahalle halkı, kendi aralarında topladıkları parayla bu ağaçların söküm masraflarını karşıladı ve ağaçları mahallelerine taşıyarak yine imece usulüyle dikimini gerçekleştirdi.

"GENÇ, YAŞLI HERKES BİR İŞLE UĞRAŞTI"

Mahalle sakinlerinden Kemal Arslan, "2019 yılında hayvanların sulak alanı olan bu bölgeye gölet yapmak için mahalle sakinlerimizle karar aldık. Belediye ekipmanlarının ve vatandaşlarımızın desteğiyle göleti yaptık. Ordu’da bir adamın bin 700 çam ağacını söküp yerine fındık ağacı dikeceğini duyduk. Biz de söküm parasını karşılayarak ağaçları buraya getirip diktik. Kadın, erkek, genç, yaşlı herkes bir işle uğraşarak bu alanı kurduk" dedi.