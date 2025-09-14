İspanya'da patlama! Bilanço artıyor

İspanya’nın başkenti Madrid’de üç katlı bir binada meydana gelen şüpheli gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

ENKAZDAN CESET ÇIKARILDI

Olay sonrası kurtarma ekipleri, arama köpekleri eşliğinde yürüttükleri çalışmalar sırasında enkazda bir erkeğin cansız bedenine ulaştı.

İspanyol basınına göre, patlamanın kaynağı gaz kaçağı ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak polis soruşturması devam ediyor.

ZEMİN KATTA PATLAMA, KAFE VE MAĞAZALAR ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekipleri, Cumartesi günü yerel saatle 15.00 sıralarında binanın zemin katında şiddetli bir patlama yaşandığını aktardı. Patlama sonucunda bir kafe, bir mağaza ve çevredeki bazı mülkler ağır hasar aldı.

İtfaiye, enkaz altında kalan dört kişinin kurtarıldığını açıkladı.

YARALI SAYISI 25'E YÜKSELDİ

Patlamada 25 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ardından bölge güvenlik kordonuna alındı.