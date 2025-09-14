Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 63 yılı aşkındır yol ortasında duran türbe! Bugüne kadar hiç kaza olmadı

63 yılı aşkındır yol ortasında duran türbe! Bugüne kadar hiç kaza olmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
63 yılı aşkındır yol ortasında duran türbe! Bugüne kadar hiç kaza olmadı
Afyonkarahisar, Türbe, Kaza, Şair, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar’da bulunan 'Askeri Baba' isimli şair ve filozof Gülaboğlu Muhammed Askeri’ye ait türbe görenleri hayrete düşürüyor. 63 yılı aşkın süredir yol ortasında duran türbenin hiçbir kazaya sebebiyet vermemesi de dikkat çekiyor.

17.'nci yüzyılda müderris olarak Afyonkarahisar’a gelen ve aslen Kütahyalı olan Gülaboğlu Muhammed Askeri’nin önemli hoca ve şairlerden biri olduğu biliniyor.

63 yılı aşkındır yol ortasında duran türbe! Bugüne kadar hiç kaza olmadı - 1. Resim

Uzun yıllar Halveti şeyhi olarak görev yapan ve mutasavvıf divan şairi olan Muhammed Askeri, 4 bin beyitlik divanında aruz ve hece ölçüleriyle yazdığı şiirlerde dini ve ahlaki konuları işledi. Bu arada ayetlerden ve hadislerden faydalanan Muhammed Askeri, 280 civarındaki beyitte 59 ayete yer verdi. Muhammed Askeri'nin divanının bir nüshası Afyonkarahisar’da, biri Konya’da ve üçüncüsü İstanbul Üniversitesi kitaplığında bulunuyor. Ölümünün ardından Muhammed Askeri’nin bugün türbesinin olduğu yere gömüldüğüne inanılıyor.

63 yılı aşkındır yol ortasında duran türbe! Bugüne kadar hiç kaza olmadı - 2. Resim

"TÜRBE CİVARINDA KAZA YAŞANMADI"

1978 yılında Hisarardı Medresesi'nin bakımsızlıktan dolayı harabeye dönmesinin ardından bölgeye sağlık ocağı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 1960’lı yıllarda bölgede belediye tarafından yapılan istimlak ile alan imara açılarak bugünkü mahalle konumuna geldi. Fakat o tarihten bu yana kutsal sayıldığı için türbeye dokunulmadı ve yol ortasında kaldı. Çift şeritli yolun geçtiği Göksu Caddesi üzerinde bulunan türbeden dolayı yol bir yerden sonra tek şeride düşüyor. Buna rağmen bölgede hiç trafik kazası yaşanmaması ise dikkat çekiyor.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Kaya (66) isimli vatandaş ise türbenin 63 yıldır aynı yerinde olduğunu ve çevresinde hiç kaza ya da olumsuz bir olay olmadığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara deprem son dakika! Ankara'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hebüllü'de dayanışmanın gücü! İmeceyle gölet de yaptılar orman da - YaşamMahalleli harekete geçti, imece usulü gölet yaptıSu içinde susuz köy! Yıllardır bekledikleri 'hazine' 291 metre derinlikte çıktı - YaşamSu içinde susuz köy!Maliyet ve süre düşecek! Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı hattı yarın açılıyor - YaşamMalatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı hattı yarın açılıyorTürünün en büyüğü! Defalarca gittiler, sonunda görüntülediler - YaşamTürünün en büyüğü! Defalarca gittiler, sonunda görüntüledilerBir kentin 60 yıllık hayali gerçek oluyor! Tüm ihtiyaç buradan karşılanacak, tarih belli oldu - YaşamBir kentin 60 yıllık hayali gerçek oluyor!Sapanca Gölü'nde nadir yaşanan an! Tam 18 kilo... - YaşamYaklaşık 18 kilo! Görünce inanamadılar
Sonraki Haber Yükleniyor...