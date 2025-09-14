63 yılı aşkındır yol ortasında duran türbe! Bugüne kadar hiç kaza olmadı

17.'nci yüzyılda müderris olarak Afyonkarahisar’a gelen ve aslen Kütahyalı olan Gülaboğlu Muhammed Askeri’nin önemli hoca ve şairlerden biri olduğu biliniyor.

Uzun yıllar Halveti şeyhi olarak görev yapan ve mutasavvıf divan şairi olan Muhammed Askeri, 4 bin beyitlik divanında aruz ve hece ölçüleriyle yazdığı şiirlerde dini ve ahlaki konuları işledi. Bu arada ayetlerden ve hadislerden faydalanan Muhammed Askeri, 280 civarındaki beyitte 59 ayete yer verdi. Muhammed Askeri'nin divanının bir nüshası Afyonkarahisar’da, biri Konya’da ve üçüncüsü İstanbul Üniversitesi kitaplığında bulunuyor. Ölümünün ardından Muhammed Askeri’nin bugün türbesinin olduğu yere gömüldüğüne inanılıyor.

"T ÜRBE CİVAR INDA KAZA YAŞANMADI"

1978 yılında Hisarardı Medresesi'nin bakımsızlıktan dolayı harabeye dönmesinin ardından bölgeye sağlık ocağı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 1960’lı yıllarda bölgede belediye tarafından yapılan istimlak ile alan imara açılarak bugünkü mahalle konumuna geldi. Fakat o tarihten bu yana kutsal sayıldığı için türbeye dokunulmadı ve yol ortasında kaldı. Çift şeritli yolun geçtiği Göksu Caddesi üzerinde bulunan türbeden dolayı yol bir yerden sonra tek şeride düşüyor. Buna rağmen bölgede hiç trafik kazası yaşanmaması ise dikkat çekiyor.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Kaya (66) isimli vatandaş ise türbenin 63 yıldır aynı yerinde olduğunu ve çevresinde hiç kaza ya da olumsuz bir olay olmadığını ifade etti.