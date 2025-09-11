20 bin kişilik ilçenin nüfusu bir günde yüzde 2500 artıyor

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu Söğüt'te her yıl Eylül ayının ikinci haftasında Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kutlanıyor.

KUTLAMALAR İÇİN 500 BİN KİŞİ GELİYOR

Türkiye'nin dört bir yanından Yörüklerin 12-13-14 Eylül günleri 3 gün süren şenlikler için Söğütte akın ederken, burada kutlamaları izlemek için Bursa, İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Kocaeli, Sakarya gibi çevre illerden binlerce kişi geliyor. Geçen yıl etkinliklere 500 bin kişinin ilçeye giriş yaptığı öğrenilirken, bu rakamlar ilçe nüfusunun 2500 katına tekabül etti.

"TARİH DİZİLERİNİN ARDINDAN ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI"

Bu yıl 744.'sü düzenlenecek olan Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi türbe ve çevresinde hazırlıklar tamamlanırken, türbe bu günlerde ziyaretçi akınına uğruyor. 2025'in ilk 6 ayında 2 buçuk milyon ziyareti ağırlayan türbenin görevlisi Belgin Özkan, "Son dönemler çıkan tarih dizileri sonrası ziyaretçi sayılarında çok artış oldu. 2025 yılında yine ilk 6 ayına Ramazan ve Kurban bayramların denk gelmesinden bu yıl daha fazla ziyaret aldık. Yurt içi ziyaretçilerimizin yanı sıra yurt dışından bir turist ağırlıyoruz. Birçok ülkeden de ziyaretçi alıyoruz özellikle Pakistan başı çekiyor" dedi.

"OSMANLI'NIN SON DÖNEM ESERİ"

Özkan, açıklamasının devamında, "Ertuğrul Gazi Bey ömrünün 45-50 yılını burada geçirmiş ve Selçuklu Devletine bağlı uç beyliği yapmış. Osmanlı Devletimizin tohumlarını ulu çınarın köklerini burada atmış önemli bir şahsiyettin kendisi. İki devlete de hizmet etmiş olan Ertuğrul Gazi Bey'in gerçek kabridir burası. Vefat ettiğinde buraya defnedilmiştir. Yaklaşık 150 yıl kadar açık aile kabri olarak kalan kabir, 1414'de Çelebi Mehmet tarafından türbe haline getirilmiş. Uzun yıllar o türbe kullanılmış Osmanlı'nın son dönemlerinde 2. Abdülhamid tarafından şu anki mimarisine son haline kavuşmuş. Altıgen yapılı taş bina olarak burası Osmanlı'nın son dönem eseri olarak korunmakta" dedi.

NÖBET DEĞİŞİMİ COŞKUYLA İZLENİYOR

Özkan, son olarak, "1920-21 yıllarında yunan işgaline uğradığı zaman buralar 2 yıl kadar söğüt haritadan silinecek derecede işgal edildiğinde türbeye de zarar vermişler. Şuandaki hali restorasyondan geçmiş hali ve 3 asıl kabir var burada. Halime Hatun, Ertuğrul Gazi ve Savcı beyin diğer kabirlerde savaştan sonra yok edilen kabirlerin yerine yapılan makam kabirler olarak düzenlenmiş. Ertuğrul Gazi beyin silah arkadaşlarının Alplerinin isimleri verilmiş. Ardından Osmangazi'nin ilk defin yeri var yine türbemizde. Osman Gazi vefat edince 1 yıl kadar naaşı burada kalmış ve oğlu Orhan Gazi Bursa fethinden sonra vasiyeti üzerine oraya taşınmış" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Özkan, 2017 yılından beri Ertuğrul Gazi Türbesinde askeri personellerin 'Saygı nöbetini Alp kostümleri ile tutuklarını, ziyaretçilerin o yılların kostümleriyle her saat başı nöbet değişim o coşkuyla izlediklerini söyledi.