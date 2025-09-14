Marmaraereğlisi’nde denize girmek yasak mı? Sebebi merak edildi

İnternette şu sıralar "Marmaraereğlisi’nde denize girmek yasak mı?" diye aramalar başladı. Peki denize girmek nerede yasak, denize girme yasağının sebebi ne, Sultanköy Plajı’nda denize giriliyor mu? İşte haberin detayları...

MARMARAEREĞLİSİ'NDE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Sultanköy Plajı’nda bugün denize girmek yasak.

DENİZE GİRME YASAĞININ SEBEBİ NE?

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Plajı’nda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ve kıyısı bulunan denizlerin genel durumu göz önünde bulundurularak vatandaşların can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacıyla 14 Eylül 2025 tarihinde denize girmek yasaklandı. Yetkililer, vatandaşların uyarılara riayet etmesini ve can güvenliği için kurallara dikkat etmelerini istedi.



