Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Şeker Fabrikası mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi, çevredekilerin yardımlarıyla araçtan çıkartılabildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı
Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
05.08.2020 - 12:05 | Son Güncelleme: 05.08.2020 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu-Taşköprü karayolunda yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Etiketler : Kastamonu,
722828 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722828.aspx
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