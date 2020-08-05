Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerjinin yaklaşık yüzde 37'si konut gibi yaşam alanlarında tüketiliyor. Tüketilen toplam enerjinin yaklaşık yüzde 80'i ısıtma ve soğutma için harcanıyor. Isı yalıtımı bina içerisindeki sıcak ya da soğuk havanın dışarı çıkmasını engelleyerek evi hem serin hem de sıcak tutuyor. Bina içerisindeki ısı kaybının önlenmesi için mutlaka ısı yalıtımı yapılması gerekiyor. Isı yalıtımı ile binayı ısıtmak için kullanılan enerji miktarı gözle görülür oranda azalarak, faturalarda da tasarruf elde ediliyor.

“Yazın harcanan enerji çok daha fazla”

“Ilıman iklimlerde ısı yalıtımına ihtiyaç yoktur” algısının doğru olmadığını vurgulayan VERİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Korkmaz, “Isı yalıtımı sadece soğuğa karşı değil, sıcaktan korunmak için de önemlidir. Unutmamalı ki yazın serinleme maliyeti, kışın ısınma maliyetinden çok daha fazladır” diyerek uyarıda bulundu.

“Isı yalıtımı konutların değerini arttırıyor”

Isı yalıtımının binaya sağladığı katkıların en büyük artısının ise tüketicilerin konut satışı sırasında ortaya çıktığını belirten Korkmaz, “Binaların uzun ömürlü olmasını sağlayan uygulama, kısa vadede konutun satış değerini de arttırıyor. Herhangi bir uygulama yapılmayan konut, satışı sırasında değer kazanmazken, dış cephe ısı yalıtımı yapılan konut ise yaklaşık yüzde 15'e kadar değerini artırıyor. Örneğin tüketicinin satın aldığı 500 bin liralık konuta ortalama 7.500 liralık ısı yalıtım uygulaması yapıldığı takdirde değer artışı 75 bin liraya çıkıyor. Tüketici ısı yalıtımı için harcadığı maliyetin 10 katını konut değer artışı olarak geri kazanıyor” dedi.

“Isı yalıtımı EKB derecesini arttırıyor”

Konut alım/satım ya da kiralama işlemlerinde mutlaka alınması gereken Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip binalar, diğer belgesi olmayan binalara göre referans oluşturuyor. Bu nedenle de alım/satım ya da kiralama işlemlerinde yüksek dereceye sahip binaların değeri daha da artıyor diyen Korkmaz “EKB sahibi olmayan binalara yapı ruhsatı verilmeyeceğinden ve alım satım işlemleri sırasında satın almayı gerçekleştiren kişiler tarafından EKB'nin derecesinin sorgulanmasından ötürü EKB'nin alınması ve derecesini yükseltmek için ısı yalıtım uygulamasının yapılması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.