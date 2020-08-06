Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ateşi yakmak için üzerine bir pet şişe dolusu benzin döktüğü çırayı sobaya attı. Aniden parlayan ateş, pet şişeye sıçradı. Yaşlı adam, şişeyi atmak isterken kıyafetleri alev aldı. Çığlık seslerini duyan eşi, kovalarla üzerine su dökerek hayatını kurtardı. Kafa, boyun, göğüs, kol ve ellerinde ikinci dereceden yanıklar oluşan talihsiz şahıs, hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı olaydan ders çıkardığını belirten Ercan, vatandaşları ateş yakarken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özge Bozo – Çağrı Korkmaz İHA