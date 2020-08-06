Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözleşmenin kaldırılmasının gerekli olduğunu savunan Destici şunları söyledi: Bizim Batı kültürü ile hazırlanmış sözleşmeye ihtiyacımız yok onun için Türkiye bu sözleşmeden çıkmalıdır. Milletin binlerce yıldır getirdiği geleneklerin göreneklerin ve en önemlisi İslam inancımızı yok sayan hiç kale almayan bir sözleşmeyi bizim kabul edip sürdürmemiz mümkün değildir. Bu sözleşmeden sonra kadına yönelik şiddet ve kadın ölümleri artmıştır. İstanbul Sözleşmesi'nin olmadığı 2008 yılında 80 kadın öldürülürken 2017 yılında 409 kadın öldürülmüş.