Sözleşmenin kaldırılmasının gerekli olduğunu savunan Destici şunları söyledi: Bizim Batı kültürü ile hazırlanmış sözleşmeye ihtiyacımız yok onun için Türkiye bu sözleşmeden çıkmalıdır. Milletin binlerce yıldır getirdiği geleneklerin göreneklerin ve en önemlisi İslam inancımızı yok sayan hiç kale almayan bir sözleşmeyi bizim kabul edip sürdürmemiz mümkün değildir. Bu sözleşmeden sonra kadına yönelik şiddet ve kadın ölümleri artmıştır. İstanbul Sözleşmesi'nin olmadığı 2008 yılında 80 kadın öldürülürken 2017 yılında 409 kadın öldürülmüş.
'Batı kültürü ile hazırlanmış sözleşmeye ihtiyacımız yok'
06.08.2020 - 05:17 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 06:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, son günlerin tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik açıklamalarda bulundu.
Etiketler : destici,haberler,istanbul sözleşmesi,
722999 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722999.aspx
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