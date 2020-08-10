Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda dün sabah 06.40 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kan gölüne dönen otoyolda can pazarı yaşandı. Herkesi üzen olay, şöyle gerçekleşti: Doğan Duygulu’nun şoförlüğünü yaptığı şehirler arası otobüs, Karabük’te yolcularını aldıktan sonra İstanbul’a doğru hareket etti. Araç, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra Eyüpsultan Çiftalan mevkiinde kontrolden çıktı. Toprak yola dalan otobüs, birkaç metre ilerledikten sonra üst geçidin beton duvarına çarptı. Alınan darbe sonucu yolculardan bazıları dışarı fırlarken bazıları içeride sıkıştı. Kazayı görenler, yetkililere haber verdi. İhbar sonrası çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, Jandarma ve polis ekibi bölgeye yönlendirildi. Yapılan kontrollerde şoför Duygulu, muavin Ali Yaşar Sarali (37) ile yolcular Muallâ Sütçüoğlu (58), Satiye Çetinkaya (47) ve Erdem Okçu’nun (32) öldüğü belirlendi. Yaralanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı. Üçü çocuk 10 yaralının durumu ağır olarak nitelendirildi. Bu arada ekipler, yolculara ait bavul ve şahsi eşyaları toplayarak otoyol işletme firmasına ait bir kamyonete yükledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralı yolculardan bazıları, şoförün uyuyakaldığını ileri sürdü. Yengesini kaybeden Mehmet Sütçüoğlu “Şoför birkaç defa uyuklamış. Yolcuların ikazı ile uyanmış. Suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Satiye Çetinkaya’nın oğlu Mehmet Çetinkaya da “Şoför uyuyormuş. İhmal olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu. Şoförün arkadaşları Umut Sevindik ve Deniz Eroğlu “Kesinlikle uykusuz yola çıkmaz. Kalp krizi olabilir” diyerek iddiaları yalanladı. İHA