Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre feci kaza, Kiraz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Anıl Yılmaz (22) idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Anıl Yılmaz’ın, AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz’ın oğlu olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.