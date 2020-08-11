Edinilen bilgiye göre feci kaza, Kiraz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Anıl Yılmaz (22) idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Anıl Yılmaz’ın, AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz’ın oğlu olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AK Parti ilçe başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
11.08.2020 - 10:39 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Kiraz ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında, AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz’ın oğlu Anıl Yılmaz hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre feci kaza, Kiraz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Anıl Yılmaz (22) idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : AK Parti ilçe başkanının oğlu,trafik kazası,
724217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724217.aspx
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