Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum’un Bayat ilçesinde 4’ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında hasar gören evlerin enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Yatukcu Mahallesi’nde Ömer Çetin’e (66) ait ahşap evin kümesinde saat 15.00 sıralarında başlayan yangında alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 eve sıçramış, yangın çevre ilçelerden de gelen 7 itfaiye aracıyla güçlükle kontrol altına alınmıştı. Yangının söndürülmesinden sonra itfaiye ekiplerinin yanan evlerde yaptığı incelemede Ömer Çetin ve torunları Elif Naz ile Ela Çetin ile Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin cansız bedenine ulaşılmıştı. Çorum’la birlikte tüm ülkeyi hüzne boğan yangında kahredici detaylar ortaya çıkmaya başladı. Elif ve Yusuf İçuz kardeşler, Bayat Devlet Hastanesinde görevli hemşire anneleri Fatma İçuz tarafından, işe gittiğinde komşuları olan Çetin ailesine emanet edilmiş. Öte yandan, itfaiye ekipleri de Elif İçuz ve Ela Çetin adlı çocukların cansız bedenlerini birbirlerine sarılı hâlde buldu. Cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Ömer Çetin ile torunları Çorum’un Bayat ilçesinde, Yusuf ve Elif İçuz kardeşler ise Balıkesir’de toprağa verilecek.