Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firari adam, kızı K.K’ya telefon açarak Yozgat'ın Sorgun ilçesine gelerek eski eşi A.O’yu öldüreceğini bildirdi. Kızının durumu polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine Ankara ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı. A.O. ve kızlarını, koruma kararı ile güvenli başka bir şehre yerleştiren emniyet ekipleri, Sorgun’da çalışma başlattı. Firari Ecevit K. Cumhuriyet Caddesi’nde yakalandı, üst aramasında eski eşi A.O’nun ev adresinin yazılı olduğu not bulundu. Ecevit K, Emniyet’teki işlemlerinin ardından Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.