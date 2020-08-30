Edinilen bilgilere göre, Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde çiftçilikle uğraşan 56 yaşındaki Agit Kara'yı arı soktu. Olayın ardından yere yığılan Kara'yı gören yakınları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kara, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan cenaze, Hilal beldesi Şıh Ebubekir mezarlığında defnedildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Arının soktuğu çiftçi hayatını kaybetti
30.08.2020 - 10:55 | Son Güncelleme: 30.08.2020 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Uludere ilçesinde, arının soktuğu çiftçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde çiftçilikle uğraşan 56 yaşındaki Agit Kara'yı arı soktu. Olayın ardından yere yığılan Kara'yı gören yakınları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kara, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan cenaze, Hilal beldesi Şıh Ebubekir mezarlığında defnedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : arı,arı sokması,işçi,
728236 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728236.aspx
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