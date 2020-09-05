Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konu hakkında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 'Itri, Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında İl Müdürlüğümüz ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde, 2015 yılında Muğla'da başlatılan salep üretimi, bugün itibariyle 60-65 dekar alana ulaştı. Katma değeri yüksek olması nedeniyle, genellikle ilimizde tohumluk olarak üretimi yapılan Salep’in kilosu 300 ile 500 TL arasında alıcı buldu. İlimizde 4 çeşit salep üretimi yapılmakta olup, ağırlıklı olarak 2 çeşit üzerinde yoğun olarak üretim yapılmaktadır. İl Müdürlüğü olarak üretime devam eden her üreticinin, özellikle de genç kadın girişimcilerin daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.