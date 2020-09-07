Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2020 - 2021 Uçuş Eğitim Yılı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde icra edilen kurban kesimi ve ardından yapılan ilk uçuşlar ile başladı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca törenden görüntülerin yer aldığı bir de video paylaşıldı.
MSB: 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı başladı
07.09.2020 - 17:19 | Son Güncelleme: 07.09.2020 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı'nın başladığını ve ilk uçuşların yapıldığını duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,uçuş eğitim yılı,
730210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730210.aspx
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