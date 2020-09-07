Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2020 - 2021 Uçuş Eğitim Yılı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde icra edilen kurban kesimi ve ardından yapılan ilk uçuşlar ile başladı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca törenden görüntülerin yer aldığı bir de video paylaşıldı.