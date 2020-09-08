Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’ın Tuşba Tuşba ilçesinin Tabanlı Mahallesi’nde üç senedir görev yapan sınıf öğretmeni Gamze Arslan, koronavirüs yüzünden uygulanan uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerini yalnız bırakmıyor. Çoğu öğrencinin evinde internet olmadığı için uzaktan eğitim sürecine katılamaması üzerine harekete geçen Arslan, yazı tahtasını alarak ev ev dolaşıyor. Her öğrenciyle yakından ilgilenerek yüz yüze eğitim veren Arslan, çektirmiş olduğu ders notlarının fotokopilerini de teslim ediyor. Gamze Öğretmen, 18 öğrencisi bulunduğunu belirterek “İlk başta fotokopileri dağıttığımda öğrencilerin konuyu kavrayamadıklarını fark ettim. Tahtada ders vermeye başladıktan sonra öğrencilerin daha iyi anladığını gördüm. Velilerimiz de bize destek veriyor” ifadelerini kullandı. Veliler ve öğrenciler ise öğretmenin fedakarlığı karşısında büyük mutluluk duyduklarını ve eğitimlerini sağlıklı bir şekilde yürüttüklerini dile getirdi.