Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asmalı Mescid Mahallesi Şehbender Sokağı'ndaki kullanılmayan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi.