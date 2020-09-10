Asmalı Mescid Mahallesi Şehbender Sokağı'ndaki kullanılmayan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi.
Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü
10.09.2020 - 07:01 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 07:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler : beyoğlu,yangın,
730759 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730759.aspx
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