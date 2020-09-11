Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisi girişinde 7 Ocak tarihinde saat 02.00 sularında ambulansla hastaneye getirilen Ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolp Mays’ın oğlu Emre Tyler Mays’ı (17) husumetli olduğu kişilerden birine benzediği gerekçesiyle bıçakladığı iddia edilen ve ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsi talep edilen Akın Kutlu’nun (22) yargılanmasına devam edildi. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan duruşmaya tutuklu sanık Akın Kutlu SEGBİS yoluyla katılırken, duruşmada Emre Tyler Mays’ın annesi Figen Mays, babası Randolp Mays ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada olay gününe ilişkin 3 polis memuru ve tutuklu sanık Akın Kutlu’nun annesi, babası ve kardeşleri tanık olarak dinlendi.

SANIĞIN ANNESİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen tutuklu sanık Akın Kutlu’nun annesi Döndü Kutlu, sanığın her zaman bıçakla dolaşmadığını, maktulün öldürülmesi öncesinde yaşanan kavgayı sanığa kendisinin haber verdiğini, sanık ile birlikte hastaneye gittiklerini söyledi. Mays ailesini olaydan önce tanımadığını söyleyen tanık Döndü Kutlu, sanık maktulü bıçaklarken şoka girdiği için müdahale edemediğini ve sedyede yatan kişinin kim olduğunu anlamadığını kaydetti.

“KEŞKE BENİM ÇOCUĞUM ÖLSEYDİ”

Emre Tyler Mays’ın annesi Figen Kutlu’nun, ‘Oğlunuzun çocuğa saldırdığını gördünüz. Bağırdım yardıma gelen yok mu diye. Neden gelmediniz? Sorusunu cevaplayan tanık Kutlu, “Sizi görmedim o anda. Duymadım da. Keşke benim çocuğum ölseydi çok özür diliyorum” dedi.

Tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından söz alan Mays ailesinin avukatı, “Olaydaki çelişkileri ve neden gerçeği söylemediklerini dilekçe ile açıklayacağız. Sanığın ailesine saldıran Batuhan Karanlıkoğlu, ile ambulans şoförünün tanık olarak dinlenmesini istiyoruz” diye konuştu.

“BU VİCDAN GERÇEKTEN ANLATILMAZ”

Tanık beyanlarına karşı söz alan tutuklu sanık Akın Kutlu ise, “Olay olduğundan dolayı çok büyük vicdan azabı duyuyorum. Keşke ben ölseydim de böyle bir şey yaşanmasaydı. Keşke Emre kardeşim yaşasaydı. Mays ailesinin avukatları olayı farklı bir yere çekmeye çalışıyorlar. Yanlışlıkla bir cinayet işledim ve vicdan azabımı çekiyorum. Maktulün öldürülmesinden önceki kavgada olsam bende de darp izi olurdu ve ailemin yaralanmasını önleyebilirdim. Çok üzgünüm. Bu vicdan gerçekten anlatılmaz” diye konuştu.

“ŞOKA GİRMİŞ DURUMDAYDIM”

Babasının yaralı halde ambulansa bindirilmesinin ardından annesi ile birlikte hastaneye gittiğini söyleyen sanık Kutlu, “Hastanede yaralı olan ağabeyimin öldüğünü zannettim. Diğer ağabeyim de kafasından darbe almıştı. Hastaneden dışarı çıktığımda akrabalarım da gelmişti. Hastaneye gelen ambulansta babamın olduğunu zannettim. Ambulanstan ineni bilmediğim için bir anda kendimi kaybettim. Şoka girmiş durumdaydım. Oradaki polis memurları müdahale edemezken annem nasıl yardım etsin. Böyle bir şey yapacağımı bilse annem zaten engellerdi” diye belirtti.

Mays ailesinin avukatlarının sanık ailesine daha çok azmettiren olup olmadığına dair sorular sorduğunu belirten sanık avukatı, “Müvekkilimiz kavganın yaşandığı yerde bulunmamakta. Kendisi hastaneye gittiğinde ağabeyinin halini görünce sinir harbi içerisinde aşağıya iniyor. Ambulansı görüyor. Maktul ile Batuhan Karanlıkoğlu birbirlerine çok benzemekte. Batuhan Karanlıkoğlu ailesini yaraladığı için o zannediyor ve saldırıyor. Bu neden ile haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Maktulün hastaneye getirildiği ambulansın görüşme kayıtlarının talep edilmesini ve ambulansın neden çağrıldığını öğrenmek istiyoruz. Çünkü maktulün hastaneye gelmeden önce farklı şekilde yaralandığına dair iddia var” ifadelerini kullandı.

Beyanlarının tamamlanmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, aile avukatının tanık dinlenmesi talebinin ve sanık avukatının ambulans görüşme kayıtları ile olayda kullanılan bıçağın öldürücülüğünün incelenmesinin dosyaya bir katkısı olmayacağı gerekçesiyle reddini talep etti. Cumhuriyet savcısı, mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın kendisine gönderilmesini istedi.

Suçun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla sanık Akın Kutlu’nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Batuhan Karanlıkoğlu ile ambulans şoförünün bir sonraki celse tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Ambulans kayıtlarının ve olayda kullanılan bıçağın öldürücülüğünün incelenmesi talebinin reddine karar veren heyet, yazılı ve sözlü savunmaların tamamlanması halinde dosyanın mütalaa hazırlanması için duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisi girişinde 7 Ocak tarihinde saat 02.00 sularında ambulansla hastaneye getirilen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays’ı husumetli olduğu kişilerden birine benzediği gerekçesiyle bıçakladığı iddia edilen Akın Kutlu’nun (22) ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.