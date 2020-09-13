Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde bulunan bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, demir doğrama atölyesinde gece saat 23.00 sıralarında oksijen tüpü kaynaklı bir patlama oldu. Patlamanın etkisiyle atölyede yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama sonucu çıkan yangını kısa sürede söndürürken, çok sayıda işçinin çalıştığı atölyede kimsenin yaralanmaması ise en büyük teselli oldu.

Patlama ve yangınla ilgili yazılı bir açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cefer Yılmaz, "Bir demir doğrama atölyesinde oksijen tüpünün patlaması söz konusu oldu. Ekiplerimizce olaya müdahale edildi. Şu aşamada endişe edecek bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın ardından itfaiye ekiplerinin fabrika içerisindeki soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.